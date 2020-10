Contagiata la stretta collaboratrice Hope Hicks, Donald Trump e First Lady Melania in quarantena per COVID-19

Laura Naka Antonelli 2 ottobre 2020 - 06:39

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump ha annunciato su Twitter che inizierà la quarantena, insieme ala first lady Melania Trump, dopo aver appreso che la sua collaboratrice alla Casa Bianca Hope Hicks è risultata positiva al test del coronavirus COVID-19."Io e la First Lady stiamo aspettando i risultati dei nostri test. Allo stesso tempo, inizieremo la quarantena!", ha annunciato il presidente americano.Hicks, 31 anni, è tra i principali collaboratori di Trump ed è nota per trascorrere molto tempo con lui.Hope Hicks lavora per Trump dai tempi della campagna presidenziale del 2016. Dopo la vittoria all'Election Day di Trump, Hicks è entrata a far parte del team dei collaboratori più stretti del presidente alla Casa Bianca, diventando direttrice della comunicazione, per poi dimettersi nel marzo del 2018, a seguito della sua audizione alla Camera dei Rappresentanti Usa nell'ambito delle indagini sul Russiagate.Dopo aver ricoperto la posizione di responsabile delle comunicazioni per la rete televisiva Fox News, è tornata al fianco di Donald Trump nel febbraio di quest'anno nelle vesti di consulente.Così il portavoce della Casa Bianca Judd Deere, ha riferito all'ABC News nella serata di ieri:"Il presidente prende molto seriamente la sua salute e la sua sicurezza, così come prende seriamente la salute di chi lavora al suo fianco e del popolo americano".