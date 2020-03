Congresso Usa approva pacchetto anti-coronavirus da $8 miliardi, Trump esulta

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2020 - 06:43

Il presidente americano Donald Trump esulta via Twitter per il pacchetto di misure straordinarie volte a contrastare la diffusione del coronavirus, varato dal Congresso Usa per un valore di 8 miliardi di dollari."Ciò significa che le (autorità sanitarie federali) @CDCgov @HHSgov e @DSHgov otterranno le risorse di cui necessitano per mettere al sicuro l'America e mantenere molto basso il rischio per i dipendenti e le famiglie. E' una grande notizia per la nostra salute, la nostra economia e la nostra nazione!", ha scritto Trump su Twitter.