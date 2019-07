Colgate compra i francesi di Filorga

Daniela La Cava 12 luglio 2019 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Tempo di acquisti per Colgate. Il big americano dei prodotti per la cura e igiene del corpo ha annunciato l'acquisizione dell'azienda francese Laboratoires Filorga Cosmétiques (Filorga), specializzata in cosmetici e prodotti per l'estetica, per una cifra pari a 1.495 milioni di euro. Il closing dell'operazione è atteso entro la fine del terzo trimestre."Questa acquisizione permette anche l'ingresso di Colgate in un canale in rapida e forte crescita come quello delle vendite al dettaglio, come quello asiatico", sottolinea Noel Wallace, numero uno di Colgate.