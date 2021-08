Coinbase batte le attese, titolo in forte recupero nel pre-market

Titta Ferraro 11 agosto 2021 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Coinbase, che ieri ha archiviato la seduta in calo del 3,85%, viaggia in forte rialzo di oltre il 3% nel pre-market in scia a ai conti trimestrali superiori alle attese. La piattaforme di criptovalute ha registrato un fatturato di 2,23 miliardi di dollari, superiore ai 1,78 miliardi di dollari del consensus Refinitiv. L'utile per azione di Coinbase è stato di $ 3,45, anche in questo caso oltre le attese. L’utile netto della società per il trimestre è stato di $ 1,6 miliardi, in crescita di quasi il 4.900% rispetto all’anno precedente,Gli utenti che effettuano transazioni mensili sono cresciuti fino a 8,8 milioni, ossia il 44% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il volume degli scambi è aumentato del 38% a $ 462 miliardi rispetto al trimestre precedente. Dai conti emerge che il volume degli scambi di Ethereum ha superato per la prima volta quelli sul Bitcoin.