Coca Cola: utili e fatturato in calo nel terzo trimestre, ma meglio delle stime

Laura Naka Antonelli 22 ottobre 2020 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Il colosso delle bevande analcoliche Coca Cola ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre dell'anno riportando utili netti per $1,74 miliardi, o 40 centesimi per azione, in calo rispetto ai $2,59 miliardi, o 60 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.Escluse le voci di bilancio straordinarie, il gigante Usa ha incassato un attivo per azione di 55 centesimi, facendo meglio dei 46 centesimi per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv, secondo quanto riporta la Cnbc.Su base netta, le vendite sono scese del 9% a $8,65 miliardi, meglio comunque degli $8,36 miliardi stimati dagli analisti. Il titolo Coca Cola sale dell'1% circa in premercato.