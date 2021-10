Coca Cola: utili e fatturato III trimestre battono attese, il colosso migliora stime dell'anno. Titolo in rialzo

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Coca Cola ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con utili e un fatturato migliori delle attese. Il colosso delle bevande analcoliche ha anche rivisto al rialzo, per l'ennesima volta, il suo outlook sui risultati dell'anno.In particolare il gigante Usa ha beneficiato del balzo delle vendite dei ristoranti e nei cinema, che erano state affossate nel 2020 a causa del lockdown.Nei tre mesi terminati il 1° ottobre scorso, gli utili netti di Coca Cola sono saliti a $2,5 miliardi, o 57 centesimi per azione, rispetto agli $1,7 miliardi, o 40 centesimi per azione, dello stesso trimestre del 2020. Escludendo gli oneri straordinari, l'utile per azione si è attestato a 65 centesimi per azione, al di sopra dei 58 centesimi per azione attesi dal consensus.Le vendite nette sono salite del 16% a $10,04 miliardi dagli $8,65 miliardi del terzo trimestre del 2020, meglio dei $9,75 miliardi previsti.La multinazionale ha reso noto di aspettarsi ora per l'intero 2021 una crescita del fatturato, su base organica, compresa tra il 13% e il 14%, rispetto alla precedente stima di un rialzo compreso tra il 12% e il 14%. La crescita dell'eps adjusted è attesa tra il 15% e il 17%, meglio del precedente range di rialzi, stimati tra il 13% e il 15%. Il titolo Coca-Cola sale a Wall Street di oltre il 2,5% in premercato.