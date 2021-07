Coca Cola post trauma Covid: utili e fatturato II trimestre stracciano stime. AD Quincey: 'cresciamo più di quanto cresca l'economia'

Laura Naka Antonelli 21 luglio 2021 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Coca-Cola ha annunciato di aver riportato nel secondo trimestre dell'anno un fatturato superiore ai livelli del 2019, e dunque superiore ai livelli precedenti la pandemia Covid-19."I risultati conseguiti nel secondo trimestre mostrano come il nostro business stia recuperando più velocemente rispetto alla ripresa generale dell'economia, grazie all'accelerazione del nostro processo di trasformazione - ha commentato il presidente e amministratore delegato James Quincey - Il risultato è che siamo incoraggiati e che, nonostante la natura asincrona della ripresa, rivediamo al rialzo la guidance dell'anno intero".Ancora Quincey: "non siamo mai stati così attrezzati per vincere in questa industria vibrante, che cresce, e per accelerare la creazione di valore a favore dei nostri azionisti".Coca cola ha riportato nel secondo trimestre un utile per azione di 68 centesimi, molto oltre i 56 centesimi attesi, a fronte di un fatturato pari a $10,13 miliardi, rispetto ai $9,32 miliardi stimati dal consensus.Nello stesso periodo dell'anno scorso, ovvero nel secondo trimestre del 2020, il colosso aveva sofferto un crollo degli utili di un terzo, e il calo del giro d'affari più forte in 30 anni circa.Certo i timori legati alla diffusione della variante Delta non mancano, visto il balzo di nuovi casi di infezione Covid-19 anche in quei paesi caratterizzati da un elevato ritmo di vaccinazioni, come gli Stti Uniti.La crescita del fatturato, su base netta, è stata pari a +42%, a fronte di un fatturato organico (Non-GAAP) salito del 37%.L'utile netto è balzato del 52% su base annua, mentre l'utile operativo (NON-GAAP) è cresciuto del 46%, con impatto valutario neutrale.Da segnalare che il titolo Coca-Cola è salito di appena il 2% quest'anno, consentendo alla capitalizzazione di mercato del gigante delle bevande analcoliche di crescere a un valore poco al di sotto dei $241 miliardi.In premercato il titolo balza di oltre +2,4% a $57,18.Per l'intero anno 2021, Coca Cola stima ora una crescita organica del fatturato compresa tra +12% e +14%, in rialzo rispetto al precedente outlook di una crescita a una percentuale a una cifra elevata.Il gruppo ha rivisto al rialzo anche le stime sulla crescita dell'eps adjusted, ora stimata tra il +13% e il +15%.