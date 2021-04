Coca Cola chiude I trimestre con utili e fatturato migliori delle stime. A marzo domanda torna a livelli pre-pandemia

Laura Naka Antonelli 19 aprile 2021 - 13:59

MILANO (Finanza.com)

Coca Cola ha concluso il primo trimestre dell'ann riportando utili e un fatturato migliore delle attese e dichiarando che, nel mese di marzo, la domanda è ritornata ai livelli del 2019 precedenti l'esplosione della pandemia.Nell'intero trimestre, la domanda è rimasta invece invariata su base annua."Siamo incoraggiati dai miglioramenti del nostro business, specialmente nei mercati in cui la disponibilità dei vaccini sta aumentando e le economie stanno riaprendo, e rimaniamo fiduciosi nella nostra guidance dell'intero anno", ha detto l'AD James Quincey in un comunicato.La multinazionale ha concluso il primo trimestre fiscale con utili netti per un valore di $2,25 miliardi, o di 52 centesimi per azione, in calo rispetto ai $2,78 miliardi, o 64 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.L'utile per azione su base adjusted si è attestato a 55 centesimi, rispetto ai 50 centesimi per azione attesi; il fatturato è stato pari a $9,02 miliardi, meglio degli $8,6 miliardi stimati dal consensus.Coca Cola ha sottolineato che la domanda è migliorata in ogni mese del trimestre, grazie a mercati come la Cina, dove l'incertezza legata al virus è diminuita.