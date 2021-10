Citigroup: utili e fatturato migliori delle attese, ottimi i risultati della divisione di trading

Laura Naka Antonelli 14 ottobre 2021 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Citigroup ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con utili netti in rialzo del 48% a $4,6 miliardi, rispetto ai $3,1 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile per azione si è attestato a $2,15, decisamente meglio degli $1,65 per azione attesi dal consensus.Il fatturato è stato pari a $17,15 miliardi, superiore ai $16,97 miliardi stimati dagli analisti.Il bilancio del colosso bancario è stato sostenuto dagli ottimi risultati delle divisioni di trading di reddito fisso e dell'azionario, con i rispettivi fatturati che si sono confermati superiori alle attese.Ha inciso positivamente sul bilancio anche il rilascio delle riserve che erano state accantonate per far fronte a eventuali stock di NPL (crediti deteriorati) provocati dalla crisi legata alla pandemia Covid-19. Le riserve liberate sono state pari $1,1 miliardi.