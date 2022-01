Citigroup: utile IV trimestre -26% a $3,2 miliardi, titolo accelera al ribasso a Wall Street

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2022 - 14:16

MILANO (Finanza.com)

Citigroup ha concluso il quarto trimestre del 2021 riportando un utile netto in calo del 26% a $3,2 miliardi. Il titolo segna una flessione di quasi il 4% dopo la pubblicazione della trimestrale.L'utile per azione di Citigroup è sceso dagli $1,92 del quarto trimestre del 2020 a $1,46, facendo comunque meglio degli $1,38 per azione attesi dal consensus.Il fatturato si è attestato a $17 miliardi, rispetto ai $16,75 miliardi stimati dagli analisti. Citigroup ha assistito a un balzo delle spese operative del 18% su base annua a $13,5 miliardi.Il margine netto di interesse è stato pari a $10,82 miliardi, come nel quarto trimestre del 2020, meglio dei $10,41 miliardi stimati.