Citigroup: parla Jane Fraser, prima donna ceo nella storia di una delle 4 banche top in Usa

Laura Naka Antonelli 9 dicembre 2020 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Si chiama Jane Fraser e sta per fare la storia di Wall Street, visto che sarà la prima donna a prendere le redini di una delle quattro principali banche americane.Lo scorso settembre Fraser è stata nominata ceo di Citigroup: banca che, insieme a Bank of America, JP Morgan Chase e Wells Fargo, fa parte della classifica delle Top 4 banks in USA.Fraser ha spiegato cosa significa ricoprire una posizione tale nel mondo dell'alta finanza globale, nel corso di un intervento al FinTech Festival di Singapore.Le sue dichiarazioni sono state riportate dal sito Cnbc:"C'è una sorta di pressione pazzesca sulle donne, e sugli uomini, affinché diventino quasi superdonne o supermen, e tutto questo, semplicemente, non è realistico. Quello che vi dico è che potete avere tutto, ma non aspettatevi di avere tutto esattamente nello stesso momento".Fraser, 53 anni, ha due figli e ha lavorato part time presso il colosso di consulenza McKinsey per sei anni circa quando i figli erano ancora piccoli.Di conseguenza, a suo avviso, i giovani non dovrebbero avere fretta di fare passi da gigante in ambito professionale: "La vostra carriera probabilmente sarà valutata nel corso di decenni, così come, probabilmente, svolgerete diversi lavori nella nostra vita. Assicuratevi dunque di divertirvi in ognuno di questi periodi della vostra vita e di attingere da essi il meglio. Non cercate di raggiungere tutto allo stesso momento e di mettervi così tanto sotto pressione".