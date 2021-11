Cisco: utile netto +37% meglio attese ma fatturato e guidance deludono. Titolo giù fino a -8%

Laura Naka Antonelli 18 novembre 2021 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Cisco Systems ha reso noto di aver riportato un fatturato, nel terzo trimestre dell'anno, inferiore alle attese degli analisti, diramando anche una guidance sul proprio bilancio più debole di quanto stimato.Il titolo del gruppo di networking per infrastrutture capitola dell'8% nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street.L'utile netto del primo trimestre fiscale di Cisco è salito su base annua del 37% a $3 miliardi.L'utile per azione di Cisco si è attestato su base adjusted a 82 centesimi, meglio degli 80 centesimi attesi dal consensus degli analisti intervistati da Refinitiv. Il giro d'affari è stato pari a $12,90 miliardi, in rialzo dell'8% su base annua, inferiore ai $12,98 miliardi stimati.Cisco ha annunciato contestualmente che l'utile per azione del suo secondo trimestre fiscale si attesterà nel range compreso tra 80 e 82 centesimi, escluse alcune voci di bilancio straordinarie, a fronte di una crescita del fatturato compresa tra il 4,5% e il 6,5%.Gli analisti intervistati da Refinitiv avevano previsto un utile per azione su base adjusted di 82 centesimi su un fatturato di $12,85 miliardi, dunque una crescita del giro d'affari pari a +7,4%.