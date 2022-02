Cisco pronta alla sua più grande acquisizione di sempre: più di $20 miliardi per Splunk

Laura Naka Antonelli 14 febbraio 2022 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Splunk balza del 9% in premercato a Wall Street, dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui Cisco Systems avrebbe presentato una offerta di oltre $20 miliardi per rilevare la società attiva nel settore sotware che punta anche sul cloud. Un accordo con una cifra del genere rappresenterebbe l'acquisizione più grande per Cisco.