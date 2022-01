Chevron: utili sotto stime nonostante rally petrolio. Titolo ritraccia da record di sempre

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2022 - 14:15

MILANO (Finanza.com)

Il balzo dei prezzi del petrolio e del gas naturale non è stato sufficiente a consentire al colosso dell'oil Crevron di battere le stime del consensus, almeno sul lato dei profitti.Nel quarto trimestre del 2021, escluse le voci di bilancio straordinarie, l'eps di Chevron si è attestato a $2,56, al di sotto dei $3,12 per azione stimati dal consensus.Il fatturato ha battuto invece le attese, a quota $48,13 miliardi, rispetto ai $45,69 miliardi previsti.Il titolo è in calo in premercato, cedendo il 3% dopo aver testato il record di sempre nella sessione di ieri, sulla scia del rally dei prezzi del petrolio.Nell'intero 2021, Chevron ha riportato un flusso di cassa a livelli record, pari a $21,1 miliardi, riducendo il proprio debito di $12,9 miliardi.Gli utili complessivi del 2021 sono ammontati a $15,6 miliardi, rispetto alla perdita di $5,5 miliardi sofferta nel 2020.L'altro ieri, il gigante petrolifero ha annunciato di aver aumentato i suoi dividendi trimestrali di 8 centesimi, o del 6% circa, a $1,42 per azione.E' il 35esimo anno consecutivo che la società ha alzato le cedole a favore dei suoi azionisti.