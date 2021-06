Cathie Wood fa incetta di bitcoin durante il crash di ieri sotto 30.000$

Titta Ferraro 23 giugno 2021 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Cathie Wood non cambia la sua view bullish sul bitcoin e approfitta del recente crollo delle quotazioni per accrescere l'esposizione dei suoi ETF alla criptovaluta. Ieri, l'ETF Ark Next Generation Internet ha acquistato 1.046.002 azioni del fondo Grayscale Bitcoin Trust, investito esclusivamente in bitcoin. Con un peso del 4,09%, Grayscale Bitcoin Trust è la settima partecipazione più grande del fondo.Ieri il Grayscale Bitcoin Trust è sceso fino -13% riflettendo il sell-off del bitcoin che ha toccato dei minimi a oltre 5 mesi sotto il muro dei $ 30.000 e cancellando tutti i suoi guadagni del 2021.La Wood, che è rialzista sul bitcoin e lo vede arrivare a $ 500.000 a lungo termine, ha anche acquistato azioni di Coinbase. L'ETF Ark Innovation ha aggiunto 214.718 azioni della piattaforma di scambio di criptovalute.