Cathie Wood fa incetta di azioni UiPath (ieri debutto con +23%) e vende altri titoli Tesla

Titta Ferraro 22 aprile 2021 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

I fondi ARK Invest di Cathie Wood allargano ulteriormente la base dei titoli in portafoglio. Dopo i ripetuti acquisti di azioni Coinbase in coincidenza con il debutto a Wall Street, oggetto di acquisto sono state le azioni del fornitore di software di automazione UiPath, che ieri ha debuttato segnando un balzo del 23,2% al loro debutto alla Borsa di New York.Dai dati rilasciati da ARK Invest, i suoi ETF hanno acquistato un totale di circa 2,7 milioni di azioni, circa un terzo del volume scambiato della giornata. Tra le altre mosse spiccano gli acquisti di 247.717 azioni Coinbase da parte di ARK Next Generation Internet ETF e ARK Innovation ETF; quest'ultimo ha invece venduto 163.981 azioni di Tesla. ARK, che aveva già liquidato azioni Tesla la scorsa settimana, risulta tra i 20 maggiori azionisti del colosso delle auto elettriche.