Cathie Wood attacca Burry: 'Non capisce i fondamentali dietro crescita esplosiva nello spazio dell'innovazione'

Titta Ferraro 17 agosto 2021 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Non si è fatta attendere la replica di Cathie Wood alla notizia della posizione ribassista di Michael Burry sull'ETF di punta di ARK Invest. "A suo merito, Michael Burry ha fatto un'ottima call basata sui fondamentali e ha riconosciuto la calamità che si sta preparando nel mercato immobiliare/mutui. Non credo che capisca i fondamenti che stanno creando una crescita esplosiva e opportunità di investimento nello spazio dell'innovazione", ha scritto la Wood in un tweet.L’investitore reso famoso dal film ‘The Big Short‘ risulta avere contratti ribassisti contro 235.500 azioni dell’ARK Innovation ETF. Burry ha anche aumentato la posizione ribassista su Tesla, che è il principale titolo dell’ARK Innovation ETF.