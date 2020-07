Caterpillar: utili e fatturato in calo nel II trimestre ma meglio stime. Titolo in rialzo

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2020 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Caterpillar in rialzo a Wall Street, dopo che il colosso americano produttore di attrezzature per il settore edilizio e minerario, così come di motori e turbine ha riportato un bilancio migliore delle attese, sebbene in peggioramento - a causa degli effetti della pandemia da COVID - rispetto al secondo trimestre del 2019.Gli utili netti sono scesi a $458 milioni, o 84 centesimi per azione, dagli $1,62 miliardi, o $2,83 per azione, del secondo trimestre del 2019. Il consensus degli analisti intervistati da FactSet aveva previsto un attivo per azione di 64 centesimi, dunque inferiore. Il fatturato è sceso del 31% a $10 miliardi, ma ha battuto i $9,40 miliardi stimati dagli analisti.Il colosso prevede che la pandemia del coronavirus continuerà a condizionare i suoi risultati anche per tutto il 2021; nessuna guidance è stata tuttavia fornita, vista l'incertezza sulle conseguenze reali del virus sull'economia. Il titolo Caterpillar ha perso il 7,4% da inizio anno, rispetto al -7,8% del Dow Jones.