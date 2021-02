Caso Gamestop non preoccupa la Fed. Bullard: 'frenesie speculative ci stanno ogni tanto'

Redazione Finanza 16 febbraio 2021 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Federal Reserve di St.Louis, James Bullard, ha minimizzato i timori secondo cui la politica monetaria accomodante della Fed starebbe alimentando una bolla nell'azionario. Le condizioni finanziarie negli Stati Uniti sono state definite da Bullard "generalmente buone" in questo momento, con l'inflazione degli Stati Uniti "in buona forma" e probabilmente aumenterà quest'anno.Oggi intanto il Bitcoin ha superato i $ 50.000 per la prima volta. Bullard ha affermato che il prezzo della criptovaluta non ha influenzato la politica della Fed. Bullard, intervistato dalla CNBC, ha anche commentato la recente volatilità nei mercati con trading speculativo su GameStop e altre azioni: "Di tanto in tanto vedi frenesie speculative nei mercati, e questo fa parte del processo".