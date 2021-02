Caso GameStop: Janet Yellen terrà una riunione con i regolatori

Alessandra Caparello 3 febbraio 2021 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen convocherà una riunione questa settimana con i principali regolatori finanziari per discutere sulla volatilità del mercato causata principalmente dal recente caso Gamestop. A riportarlo Reuters secondo cui un funzionario del Dipartimento del Tesoro ha detto che la Yellen, entrata in carica la settimana scorsa, riunirà i funzionari della Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorità dei mercati finanziari statunitensi, la Federal Reserve (Fed) e la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), l'autorità dei futures.Secondo un documento che Reuters ha potuto consultare, Janet Yellen ha prima cercato l'approvazione di avvocati specializzati in questioni etiche. In una dichiarazione alla Reuters, la portavoce del dipartimento Alexandra LaManna ha detto che "il segretario Yellen crede che l'integrità del mercato sia importante e ha chiesto una discussione sulla recente volatilità del mercato finanziario per determinare se queste recenti attività sono coerenti con la protezione degli investitori e i mercati equi ed efficienti".