Casa Bianca: trattative commerciali 'costruttive' con Cina, ripresa negoziati a inizio settembre

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Al termine della due giorni di incontri in Cina tra la delegazione statunitense e quella cinese, la Casa Bianca ha definito "costruttive" le trattative commerciali e ha annunciato che un nuovo round di negoziati dovrebbe tenersi a Washington a inizio settembre. È quanto si legge in una nota emessa dall'amministrazione Trump.Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e il rappresentante commerciale americano, Robert Lighthizer, si sono recati in Cina per discutere con la delegazione guidata dal vice premier cinese, Liu He, dal ministro del Commercio, Zhong Shan, e da altri funzionari di trasferimento tecnologico forzato, diritti sulla proprietà intellettuale, servizi, barriere non tariffarie e di agricoltura. "La Cina ha confermato il suo impegno ad aumentare gli acquisti delle esportazioni agricole statunitensi", si legge nel comunicato ufficiale.