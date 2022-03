Carl Icahn: "Recessione o anche peggio in arrivo"

Alessandra Caparello 23 marzo 2022 - 10:36

Secondo Carl Icahn "potrebbe benissimo esserci una recessione o anche peggio”. Il famoso investitore parlando alla Cnbc ha affermato che potrebbe esserci all’orizzonte una flessione economica sottolineando che a breve termine non fa neanche previsioni.Il fondatore e presidente di Icahn Enterprises ha detto che l'aumento dell'inflazione è una grande minaccia per l'economia, mentre la guerra Russia-Ucraina ha solo aggiunto più incertezza alle sue prospettive. La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta in più di tre anni nel tentativo di combattere l'inflazione che sta correndo al suo livello più alto in 40 anni.