Cardano schizza a +20%, cresce attesa per aggiornamento alonzo

Titta Ferraro 20 agosto 2021 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Nuovo boom del Cardano che tocca nuovi massimi storici. Il Cardano è la prima valuta digitale ad aggiornare i massimi storici dopo il crollo di maggio che aveva coinvolto quasi tutti i cripto asset.Il token Ada di Cardano è balzato di oltre il 20% nelle ultime 24ore e viaggia a 2,50 dollari (dati CoinDesk), sopra il precedente record storico di $ 2,46 del 16 maggio. La capitalizzazione di mercato è ora sopra 75 miliardi, consolidando la posizione di terza maggiore cripto dopo bitcoin ed ethereum.A dare sprint al Cardano nelle ultime due settimane è stata l'anticipazione per un prossimo aggiornamento del software che potrebbe aiutare il token a competere con Ethereum. Charles Hoskinson, fondatore del Cardano, ha alimentato la speranza dell’imminente arrivo dell’aggiornamento Alonzo della rete Cardano che incorporerà smart contract più avanzati e applicazioni di finanza decentralizzata, o DeFi, alla blockchain. Si tratta di un passaggio finale di un processo in più fasi e risulta importante per eguagliare la più grande rete ethereum nell’incorporare smart contract.