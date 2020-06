Canada: banca centrale conferma tassi allo 0,25%

Daniela La Cava 3 giugno 2020 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Tutto come da attese per la Bank of Canada. L'istituto ha confermato il tasso di riferimento overnight di allo 0,25%, in linea con il consensus Bloomberg. L'ultima azione sui tassi dell'istituto canadese risale allo scorso 27 marzo, quando aveva abbassato a sorpresa il costo del denaro di 50 punti base.