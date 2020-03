Canada: Banca centrale abbassa tassi overnight allo 0,25%

Daniela La Cava 27 marzo 2020 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Con una mossa a sorpresa la Bank of Canada ha abbassato il tasso di riferimento overnight di 50 punti base, che scende allo 0,25 per cento. "Questa decisione sui tassi non programmata è destinata a fornire supporto al sistema finanziario canadese e all'economia durante la pandemia di Covid-19", si legge in una nota dell'istituto centrale canadese.