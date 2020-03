Canada: Banca centrale abbassa i tassi di 50 punti base, scendono all'1,25%

Daniela La Cava 4 marzo 2020 - 16:21

Banche centrali in azione. Dopo la Fed, oggi è stata la volta della Bank of Canada che ha annunciato il taglio dei tassi interesse di 50 punti base, portandoli all'1,25% dall'1,75% precedente. "Il COVID-19 rappresenta uno shock negativo materiale per le prospettive canadesi e globali", si legge nella nota della banca centrale canadese che ricorda che "prima dello scoppio dell'epidemia, l'economia globale stava mostrando segni di stabilizzazione"."Alla luce di tutti questi sviluppi, le prospettive sono chiaramente più deboli rispetto a gennaio - spiega ancora la Bank of Canada -. Con l'evolversi della situazione, il consiglio direttivo è pronto ad adattare ulteriormente la politica monetaria se necessario per sostenere la crescita economica e mantenere l'inflazione sull'obiettivo".