California: gli incendi mettono a rischio il 10% del vino mondiale

Valeria Panigada 30 ottobre 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Sotto assedio degli incendi in California ci sono anche i pregiati vigneti della Napa Valley e di Sonoma County con cantine distrutte e danneggiate dalle fiamme. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allarme rosso per i roghi devastanti che hanno colpito la California dove si è sviluppata la produzione di vino degli Stati Uniti che ha raggiunto quasi il 10% del totale mondiale, diventando il quarto produttore di vino a livello globale dopo Italia, Francia e Spagna.Secondo Coldiretti, non dovrebbero esserci ripercussioni sulla produzione di vino quest'anno, con il raccolto che è stato praticamente completato per il 95%, ma si temono gli effetti dell’incendio sulle viti che potrebbero essere danneggiate in modo irreversibile, mettendo a rischio la produzione dei prossimi anni. L’Italia è il principale esportatore di vino negli Stati Uniti in quantità per un valore di 1,5 miliardi di euro.I primi vigneti negli Usa sono stati piantati proprio nella Napa Valley negli anni 60 e da allora si è verificata una crescita ininterrotta nella produzione e nella domanda tanto che gli Stati uniti sono diventati il primo consumatore mondiale di vino con 31,8 milioni di ettolitri che solo in parte vengono soddisfatti dalle importazioni. La California è la zona vitivinicola più famosa di tutti gli Stati Uniti d’America.