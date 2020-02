CNH Industrial chiude il 2019 con utile netto di 1.454 milioni di dollari

Alessandra Caparello 7 febbraio 2020 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Chiude il 2019 con ricavi consolidati pari a 28,1 miliardi di dollari CNH Industrial. Il gruppo leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale registra nell’anno un utile netto di 1.454 milioni di dollari e utile netto adjusted di 1.178 milioni di dollari.Proposto il pagamento di un dividendo pari a 0,18 euro (circa 0,20 dollari) per azione ordinaria, in linea con il 2019. A Wall Street al momento il titolo sta perdendo oltre il 5%. Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer di CNH Industrial, ha dichiarato: «Dati i minori volumi del mercato e la domanda incerta nelle nostre Attività Industriali, CNH Industrial ha conseguito risultati apprezzabili nell’anno e nel quarto trimestre. Le difficoltà sono state particolarmente significative nei segmenti Agriculture e Construction in Nord America e nel Resto del Mondo. In tutti i nostri segmenti, la volatilità dei mercati e le condizioni difficili sono perdurate nel quarto trimestre, parzialmente compensate dal mix favorevole dei nuovi prodotti lanciati nel corso del 2019, dalle iniziative sui costi nell’ambito della strategia “Transform2Win” e da una positiva performance sui prezzi”.