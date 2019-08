Buffett resta un fan dei titoli bancari Usa (La Stampa)

Daniela La Cava 22 agosto 2019 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Warren Buffett resta uno dei principali fan delle banche statunitensi, muovendosi controcorrente rispetto al pensiero di molti che le guardano con scetticismo. "A venirgli incontro è l'alleggerimento della regolamentazione bancaria deciso da due agenzie di sorveglianza dopo il giro di vite attuato dieci anni fa all'indomani della grande crisi finanziaria", spiega un articolo de "La Stampa" in edicola oggi. Tra il 2018 e il 2019 con Berkshire Hathaway ha rafforzato le posizioni sugli istituti di credito diventando tra i primi cinque azionisti di Bank of America, Jp Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Us Bancorp e Bank of New York.