Buffett punta sempre più sull'Occidente e compra 18 milioni in azioni di un colosso petrolifero USA

Luca Losito 17 marzo 2022 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Warren Buffett punta sempre più sull'Occidente. In particolare, l'esperto investitore ha acquistato oltre 18 milioni in quote dell'americana Occidental Petroleoum.Buffett, in questa fase di aumento dei prezzi, sta puntando sempre più forte sulle azioni occidentali, come ha approfondito un'analisi di Bloomberg sul tema.