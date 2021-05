Buffett e Charlie Munger affossano APP trading Robinhood: 'fomenta speculazione, qualcosa di profondamente sbagliato'

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2021 - 07:05

MILANO (Finanza.com)

In occasione dell'assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway, il ceo e fondatore Warren Buffett, insieme al suo braccio destro, vicepresidente della holding Charlie Munger, ha lanciato un affondo contro l'APP di trading a commissioni gratis Robinhood, che si prepara a sbarcare a Wall Street quest'anno.Secondo la coppia, Robinhood sta alimentando un trading che rischia di fomentare la speculazione nel mercato azionario."(Robinhood) è diventata parte significativa del gruppo di casinò che nell'ultimo anno-ultimo anno e mezzo ha fatto il suo ingresso nel mercato azionario", ha detto Buffett, affermando che sarebbe davvero curioso di vedere l'applicazione che la società ha presentare alle autorità dei mercati per lanciare l'Ipo.Peggiore il giudizio di Charlie Munger. Riferendosi a Robinhood, Munger ha detto che si tratta di qualcosa che "lancia davvero un allarme a chi è bullish". Aggiungendo che "si tratta di qualcosa di profondamente sbagliato" e che "noi non vogliamo fare soldi vendendo roba nociva alla gente".