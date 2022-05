Broadcom compra VMware, deal da 61 mld$

Daniela La Cava 26 maggio 2022 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Si scalda l'M&A nel mondo tecnologico americano, con l'operazione Broadcom-VMware. Dopo le recenti indiscrezioni è arrivata l'ufficializzazione che Broadcom rileverà VMware (società di cloud computing) per una cifra pari a circa 61 miliardi di dollari in una operazione in contanti e azioni. Inoltre, Broadcom si farà carico di 8 miliardi di dollari di debito netto di VMware. Il closing dell'operazione è previsto entro l'esercizio fiscale 2023 di Broadcom.