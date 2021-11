Branson cede azioni Virgin Galactic per 300 mln $, titolo porta a -21% il magro saldo 2021

Titta Ferraro 17 novembre 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Richard Branson torna a cedere azioni Virgin Galactic. Il miliardario ha ceduto quasi 15,6 milioni di azioni - circa il 6% della società di viaggi spaziali - per un controvalore di circa 300 mln di dollari. La sua quota di controllo è così scesa all'11,9%. Analoga mossa da 300 mln $ era stata messa in atto ad agosto dallo stesso Branson.I proventi sosterranno le attività di viaggio e tempo libero di Branson, oltre a contribuire allo sviluppo di iniziative nuove ed esistenti, ha affermato un rappresentante di Virgin Group.Ieri il titolo Virgin Galactic ha ceduto il 3,6% in area 18,32$, sui minimi a quasi 6 mesi e portando il saldo YTD a oltre -21%.