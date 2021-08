Branson cede azioni Virgin Galactic per 300 $, titolo sbanda a Wall Street

Redazione Finanza 13 agosto 2021 - 14:31

Richard Branson ha ceduto una quota in Virgin Galactic per un controvalore di 300 milioni di dollari. Il miliardario ha ceduto quasi 10,5 milioni di azioni - circa il 4% della società di viaggi spaziali - attraverso una società che controlla. Branson rimane il principale azionista con una quota del 18%. I proventi sosterranno le attività di viaggio e tempo libero di Branson, oltre a contribuire allo sviluppo di iniziative nuove ed esistenti, ha affermato un rappresentante del Virgin Group.Nel pre market Virgin Galactic cede il 3,5% in area 25 dollari.