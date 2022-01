Brand mondiali: Apple mantiene il primo posto con una valutazione record

Alessandra Caparello 26 gennaio 2022 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Apple è il marchio maggiore al mondo grazie un aumento del 35% a US$ 355,1 miliardi, il valore del marchio più alto mai registrato nella classifica Brand Finance Global 500.Apple è la prima azienda ad aver raggiunto una valutazione di mercato di US$ 3.000 miliardi. La chiave del successo a lungo termine del colosso tecnologico dipende dalla capacità della continua messa a punto del posizionamento del brand e alla capacità di diversificare la propria offerta per soddisfare le richieste dei clienti.L'iPhone rappresenta ancora circa la metà delle vendite del marchio. Tuttavia, quest'anno Apple ha prestato maggiore attenzione all'altra suite di prodotti con una nuova generazione di iPad, una revisione dell'iMac e l'introduzione degli AirTag. Anche la sua gamma di servizi, da Apple Pay a Apple TV, è andata sempre più rafforzandosi ed è diventata sempre più importante per il successo del marchio.