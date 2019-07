Borse europee fiacche: Wall Street chiusa per Independence Day, domani si riparte con dati lavoro (analisti)

Daniela La Cava 4 luglio 2019 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Borse europee fiacche dopo i recenti guadagni. "Le azioni sono quasi prive di direzionalità in quanto i volumi sono più magri del solito a causa delle festa dell’indipendenza (Independence Day) negli Stati Uniti e in vista dei dati chiave sul lavoro che verranno rilasciati domani dagli Stati Uniti", commentano gli analisti di ActivTrades sottolineando che "un po 'di volatilità è stata osservata sui mercati valutari dopo che il presidente Trump ha accusato la Cina e l'Europa di manipolare le proprie valute per competere con gli Stati Uniti, il che ha spinto l'euro al rialzo ma non ha avuto alcun altro impatto significativo sulle azioni".L'attuale quadro tecnico del mercato, mettono ancora in evidenza da ActivTrades, ci mostra che gli investitori sono in attesa di nuovi sviluppi, e le loro decisioni di trading per luglio dipendono attualmente da 3 argomenti principali: l'esito dei colloqui commerciali Cina-USA, dati economici statunitensi (e globali) e la prossima mossa delle banche centrali.