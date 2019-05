Borse Michael Kors in caduta a Wall Street, Capri Holding taglia guidance vendite

Titta Ferraro 29 maggio 2019 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Capri Holdings, la finanziaria che controlla Michael Kors e altri marchi di lusso, deraglia in avvio a Wall Street con un calo del 10% dopo il taglio delle previsioni di vendita per l'intero 2019.- Pesa soprattutto il calo delle entrate del commercio all'ingrosso e l'effetto valuta.Capri adesso stima un fatturato di $ 6 miliardi per l'anno fiscale in corso, inferiore rispetto alla precedente previsione di $ 6,1 miliardi, con le vendite same-store per il marchio Michael Kors viste piatte. le vendite same-store sono invece attese in crescita per i marchi Versace e Jimmy Choo.