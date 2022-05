Borsa Usa, BlackRock e JP Morgan confermano view bullish. Ecco su cosa sono invece underweight

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2022 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Il collasso di Wall Street della vigilia non spaventa JP Morgan e BlackRock, che continuano a essere positivi sull'azionario Usa.Il colosso del risparmio gestito numero uno al mondo BlackRock ha scritto in una nota di rimanere overweight sull'azionario, con una preferenza verso Wall Street e la borsa di Tokyo, a fronte di un rating underweight sui Treasuries Usa.Rimane bullish sulla borsa Usa anche Marko Kolanovic di JP Morgan, che ha confermato di rimanere "pro-risk", dunque a favore del rischio, con overweight sulle commodities e sulle azioni, rispetto a un rating underweight sui bond e il cash."Il sell offf dell'ultima settimana - ha scritto Kolanovic - appare esagerato, e scatenato in larga parte più da flussi di natura tecnica, dalla paura, dalla scarsa liquidità di mercato, più che da sviluppi che riguardano i fondamentali economici".Ieri la paura (ormai panico) di ulteriori fiammate dell'inflazione ha fatto crollare il Dow Jones Industrial Average dell'1,99% (-653 punti), lo S&P 500 del 3,2%, e il Nasdaq Composite del 4,29%. I futures sugli indici Usa sono al momento positivi.