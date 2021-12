Borsa Tokyo chiude debole con +0,16%, futures Wall Street poco mossi dopo buy vigilia

Laura Naka Antonelli 22 dicembre 2021 - 07:40

Sessione incerta per le borse asiatiche dopo la chiusura al rialzo di Wall Street.Ieri il Dow Jones è avanzato di 560 punti (+1,6%). Molto bene anche lo S&P 500, salito dell'1,8%, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,4%.L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,16% a 28.562,21 punti; la borsa di Shanghai oscilla attorno alla parità, Hong Kong fa +0,17%, Sidney +0,13%, Seoul +0,17%.Futures sugli indici azionari Usa poco mossi in attesa del market mover cruciale della sessione odierna: la pubblicazione del Pil Usa del terzo trimestre del 2021, che il consensus degli analisti prevede in crescita, su base annualizzata, del 2,1%.