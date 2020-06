Boom social bond: come cambia il mercato del debito sostenibile

Redazione Finanza 23 giugno 2020 - 16:20

Boom per i social bond. Le emissioni di obbligazioni sociali sono più che quadruplicate da inizio anno, dimostrando che l'avvento della pandemia non ha distolto l'attenzione degli emittenti e degli investitori dalla finanza sostenibile. Anzi, l'interesse sembra essere in crescita. E' quanto emerge da un report di S&P Global Ratings (S&P) dal titolo “Pandemic-Driven Surge In Social Bond Issuance Shows How The Sustainable Debt Market Is Evolving”, nel quale si analizza l’aumento esponenziale delle emissioni di social bond guidato dallo scoppio di Covid-19.In particolare, l'agenzia di rating Usa prevede che nel 2020 le obbligazioni sociali emergeranno come il segmento in più rapida crescita del mercato del debito sostenibile, in netto contrasto con il resto del mercato obbligazionario globale, dove S&P si attende un calo dei volumi di emissioni nel corso di quest'anno. "Le imprese e le istituzioni finanziarie diventeranno più attive nel mercato delle obbligazioni sociali, perché la pandemia accelera l'interesse degli emittenti privati per gli aspetti sociali", sottolinea Lori Shapiro, sustainable finance analyst di S&P, nel report odierno. Da S&P sottolineano però che "anche se sono stati fatti passi significativi per standardizzare la divulgazione e la rendicontazione dei social bond, riteniamo che i problemi persistano e che finora i miglioramenti siano stati lenti".