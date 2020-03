Boom di contagi Covid-19 a New York, governatore Cuomo: 100% lavoratori stiano a casa

Titta Ferraro 20 marzo 2020 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

I casi di coronavirus anello Stato di New York sono balzati nelle ultime 24 ore. Stando a quanto riferisce l'agenza Bloomberg, i nuovi contagi sono 2.950 arrivando a un totale di 7.102. Il governatore Andrew Cuomo ha ordinato ai newyorkesi di rimanere a casa per il prossimo futuro, dopo giorni di conflitto con il sindaco Bill de Blasio sulla necessità di adottare misure così estreme per arrestare la diffusione del coronavirus. La mossa segue un ordine simile ieri da parte del governatore californiano Gavin Newsom.Cuomo ha detto che i newyorkesi dovrebbero rimanere in casa e non dovrebbero prendere i mezzi pubblici.Ieri il governatore della California Gavin Newsom ha emanato l'ordine "stay at home" con possibilità di uscire solo per "commissioni essenziali".