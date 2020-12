Boom di Tesla in Cina, la Model 3 segna +78% vendite a novembre

Titta Ferraro 8 dicembre 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Tesla ha venduto 21.604 veicoli in Cina a novembre, posizionandosi al terzo posto nella classifica dei produttori di veicoli elettrici. E' quanto emerge dai dati della China Passenger Car Association. Numeri che segnano un balzo di ben +78% per il colosso guidato da Elon Musk rispetto alle 12.143 auto vendute nel paese asiatico a ottobre 2020. In totale le vendite di veicoli new energy a novembre sono state di 169mila unità, pari a un balzo del 136,5%. Il mese scorso ha visto in generale un +7,8% delle vendite di auto in Cina con un totale di 2,11 milioni di unità.