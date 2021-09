Boeing, titolo giù a Wall Street con rumor WSJ e flop trattative con Ryanair

Laura Naka Antonelli 7 settembre 2021 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Titolo Boeing sotto pressione, dopo che il Wall Street Journal ha riportato alcuni rumor, secondo cui le consegne dei 787 Dreamliner saranno probabilmente rimandate per l'ennesima volta. Inoltre Ryanair, tra le compagnie aeree principali clienti di Boeing, ha annunciato che le trattative con il colosso aerospaziale Usa, aventi per oggetto la consegna di 10 jet 737 MAX, si sono tradotte in un nulla di fatto, a causa di divergenze sul prezzo. L'accordo, se concluso, avrebbe fruttato a Boeing decine di miliardi di dollari.