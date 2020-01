Boeing: perdita da 636 milioni di dollari nel 2019. Pesano gli incidenti con il 737 Max

Alessandra Caparello 29 gennaio 2020 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Rosso da 636 milioni di dollari nel 2019 per Boeing. La società americana nell’occhio del ciclone per gli incidenti a causa dei suoi modelli 737 Max ha reso noto che nel solo quarto trimestre i ricavi sono scesi del 37% a 17,9 miliardi di dollari e la perdita per azione è stata di 2,33 dollari.A causa degli incidenti, il gruppo ha accusato oneri supplementari da 9,2 miliardi di dollari, che portano a 18,4 miliardi il costo complessivo della crisi del 737 MAX. Tra i segmenti, quello commerciale ha perso, come fatturato, il 55% a 7,46 miliardi di dollari, sotto i 9,40 miliardi delle previsioni. Il costruttore di aerei ha reso noto che procederà con un altro taglio alla produzione dei 787 Dreamliner.