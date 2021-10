Boeing paga ancora disastri 787 Dreamliners, ma perdita netta si riduce su base annua. Titolo in rialzo

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2021 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

Boeing ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con costi in crescita di $1 miliardo, a causa dei difetti rinvenuti nei suoi 787 Dreamliners.Il colosso aerospaziale Usa ha comunicato anche di aver tagliato la produzione deli aerei ad appena due unità al mese, a causa dei problemi di qualità che l'hanno costretto a sospendere le consegne dei jet 787 per la maggior parte del 2020.Il gruppo ha riportato nel trimestre una perdita netta di $132 milioni, in calo comunque dal passivo di $466 milioni sofferto nel terzo trimestre dell'anno scorso. Il fatturato è salito dell'8% dai $14,3 miliardi del terzo trimestre del 2020 a $15,28 miliardi, grazie alla crescita delle vendite e delle consegne di aerei commerciali. Il risultato è stato tuttavia inferiore ai $16,3 miliardi attesi dal consensus.Su base adjusted, la perdita per azione è stata pari a 60 centesimi, peggiore della perdita attesa dagli analisti, decisamente inferiore, pari a 20 centesimi per azione.Il titolo tuttavia è in rialzo in premercato, nonostante la delusione per il fatturato e la perdita netta.