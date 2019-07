Boeing: governo Usa potrebbe estendere l'inchiesta al 787 Dreamliner (Seattle Times)

Alessandra Caparello 1 luglio 2019 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Nuova tegola su Boeing. Dopo il 737 Max finito sotto inchiesta per i tragici incidenti in cui è rimasto coinvolto e che hanno provocato la morte di migliaia di persone, il governo Usa ha chiesto alla società americana di fornire documenti su una sua fabbrica in South Carolina e sui dipendenti. Lo rivela oggi il Seattle Times secondo cui la richiesta dell’amministrazione Usa suggerisce che l’inchiesta potrebbe allargarsi ad un altro modello di aereo, il 787 Dreamliner. Al momento in Borsa il titolo perde lo 0,61%.