BoFA: per l'81% dei fund manager il Bitcoin è una bolla

Alessandra Caparello 18 giugno 2021 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Circa l'81% dei gestori di fondi crede che il Bitcoin sia una bolla, anche dopo il crollo dei prezzi del 35% di maggio. Così l'ultimo sondaggio della Bank of America Global Fund Manager secondo cui lo scetticismo tra i 224 gestori di fondi intervistati arriva nonostante i nuovi segnali di interesse istituzionale nella criptovaluta da parte di hedge fund e banche tra cui Wells Fargo.La survey ha mostrato che il 72% dei fund manager pensa che il recente aumento dell'inflazione sia transitorio. Il Bitcoin è spesso visto come una copertura contro l'inflazione, e molti analisti di criptovalute attribuiscono i guadagni della criptovaluta nell'ultimo anno alla preoccupazione per la crescente inflazione. Quindi il sondaggio della Bank of America potrebbe suggerire che queste preoccupazioni sono diminuite in qualche modo.