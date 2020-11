Blackrock acquisisce Aperio e i suoi dipendenti dal fondo di private equity Golden Gate Capital

Alessandra Caparello 24 novembre 2020 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Il più grande asset manager al mondo BlackRock ha annunciato che acquisterà Aperio Group LLC, un fornitore di servizi di gestione degli investimenti, e i suoi dipendenti dalla società di private equity Golden Gate Capital per 1,05 miliardi di dollari in contanti.BlackRock ha detto che l'operazione aumenterà il suo patrimonio gestito separato di circa il 30% a oltre 160 miliardi di dollari. BlackRock prevede di gestire Aperio come un team integrato verticalmente e con un marchio separato all'interno dell'attività di consulenza patrimoniale negli Stati Uniti, mantenendo così i suoi processi di investimento, sviluppo del business, servizio clienti ed ESG-SRI sotto la guida di Ran Leshem e Liz Michaels, che diventeranno co-capi del team Aperio dopo essere entrato a far parte di BlackRock.