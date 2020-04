BlackRock: titolo +3,6% a Wall Street dopo bilancio e contratto Ue su ESG

Laura Naka Antonelli 16 aprile 2020 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Titolo BlackRock in rialzo in premercato, dopo che il colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, ha reso noto di aver concluso il primo trimestre del 2020 con utili inferiori alle attese, ma con un fatturato migliore rispetto a quanto stimato. BlackRock in evidenza anche dopo che Bruxelles ha scelto la sua divisione Financial Markets Advisory per studiare come l'Unione europea potrebbe centrare gli obiettivi Esg, nell'ambito del "Piano di Azione Ue sulla Finanza Sostenibile".L'obiettivo, precisa il Guardian, è aiutare l'Ue a integrare nel modo migliore i fattori ESG nella sua attività di supervisione bancaria. Nella gara di appalto per il ruolo di advisor, BlackRock ha battuto otto rivali, di cui non è stata resa nota l'identità.Tornando al bilancio del gigante americano, nei primi tre mesi del 2020 gli utili netti sono scesi a $806 milioni, o $5,14 per azione, dagli $1,05 miliardi, o $6,61 per azione del primo trimestre del 2019, e al di sotto rispetto ai $6,36 per azione attesi dal consensus di FactSet.Il giro d'affari è salito invece a $3,71 miliardi dai precedenti $3,35 miliardi, al di sopra dei $3,63 miliardi stimati dagli analisti.Gli asset gestiti sono scesi dell'1% a $6,47 trilioni. In particolare, i flussi netti per il trimestre sono stati pari a $34,99 miliardi.IL titolo BlackRock ha perso il 17,2% negli ultimi tre mesi, a fronte del -16,1% dell'indice S&P 500.