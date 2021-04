BlackRock raccoglie 4,8 miliardi di dollari per investire nell'energia rinnovabile

Alessandra Caparello 8 aprile 2021 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

BlackRock ha raccolto 4,8 miliardi di dollari in un nuovo fondo dedicato ad asset di energia rinnovabile in tutto il mondo, quasi il doppio del suo obiettivo iniziale, l'ultimo segno del crescente interesse da parte degli investitori a comprare nel settore dell'energia green.I gestori del fondo avevano originariamente mirato a circa $ 2,5 miliardi quando hanno iniziato a raccogliere denaro nella seconda metà del 2019 e hanno poi continuato oltre quell'obiettivo l'anno scorso, aggiungendo altri 1,2 miliardi di dollari nei primi tre mesi di quest'anno.La società prevede di investire principalmente in attività eoliche e solari in Europa, negli Stati Uniti e in alcuni paesi della regione Asia-Pacifico come la Corea del Sud, il Giappone e Taiwan. BlackRock ha già firmato un accordo legato all'eolico offshore in Asia. “Stiamo vedendo un grande cambiamento nell'interesse istituzionale nella decarbonizzazione e nella volontà di investire in esso", ha detto Jim Barry, chief investment officer di BlackRock Alternatives.